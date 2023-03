Der Ausbau der Kreisstraße 9 zwischen der Firma Amazon und dem Steinwendener Ortsteil Weltersbach wird ab Montag, 6. März, unter Vollsperrung fortgesetzt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit. Die Verbreiterung und Sanierung der maroden K9 wurde Mitte September begonnen, doch die Arbeiten mussten Mitte Dezember wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse eingestellt werden. Im neuen Jahr wurde die Wiederaufnahme wegen des frostigen Wetters immer wieder verschoben. Laut LBM ist nochmals ein Bodenaustausch vorgesehen, weil bislang an mehreren Stellen keine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds erzielt werden konnte. „Für diese Arbeiten muss der Untergrund frostfrei sein“, so der LBM. Nun soll es in der neuen Woche damit weitergehen. Nach der Bauzeit ist die K9 durchgehend sechs Meter breit. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird auch eine Kuppe abgetragen. Der Landesbetrieb Mobilität rechnet mit dem Ende der Arbeiten bis Juni.