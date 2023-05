Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele bereichernde Erinnerungen beruflicher und privater Natur verbindet Klaus Vogel mit den US-Amerikanern. Eine davon hat sich dem Otterbacher besonders ins Gedächtnis eingegraben: In den 1980er Jahren beteiligte er sich an der Suche eines ehemaligen US-Seargants nach der Stelle, an der dieser sich 1944 mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug rettete.

„Wer sah ihn zu Boden gleiten?“ So betitelte die Nahe-Zeitung am 16. Juni 1987 einen Artikel – verbunden mit einem Aufruf an Zeitzeugen, sich zu melden. Der am 31. Juni 1944 19-jährige