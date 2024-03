Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Jahr ausgelöste Haushaltssperre beim Bundesetat auch kommunale Vorhaben ausbremst, zeigt sich derzeit im Niederkirchener Ortsteil Morbach. Der Aufbau eines Nahwärmenetzes gestaltet sich nun schwieriger.

Die Gemeinde will in dem rund 270 Einwohner zählenden Ortsteil Morbach auf dem Höhenzug zwischen den Tälern von Lauter und Odenbach ein Nahwärmenetz aufbauen, in dem ein eigenes Biomasse-Heizkraftwerk