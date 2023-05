Anlässlich des internationalen ME/CFS-Tages am Freitag, 12. Mai, gibt es die Aktion #LightupTheNight4ME. Dabei werden öffentliche Einrichtungen, Wahrzeichen, Kirchen und andere Gebäude weltweit blau beleuchtet. Die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach unterstützt das Vorhaben, die Krankheit ME/CFS „ins Licht zu rücken“ und das Bewusstsein für diese oft übersehene und unterschätzte Erkrankung zu erhöhen, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Der Wasserturm in Ramstein soll daher am Abend des 12. Mais blau erleuchtet werden. Am Rathaus in Ramstein werden der Schriftzug am Gebäude und der Sitzungssaal in der Farbe blau leuchten.