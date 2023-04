Die seit 6. April geschlossene Aldi-Filiale in Otterbach wird abgerissen. Der Neubau, der mehr Verkaufsfläche bieten soll, wird voraussichtlich zum Ende des Jahres fertig sein, teilt die Sprecherin von Aldi Süd, Regina Tran Van, auf Anfrage mit.

„Durch den Zuschnitt des Grundstücks und die Positionierung des Bestandsgebäudes war eine Vergrößerung der Filiale durch einen Umbau nicht möglich“, erläutert sie, wieso sich das Unternehmen entschieden hat, in Otterbach neu zu bauen. Die Verkaufsfläche des Discounters wird von den bisher 1009 auf 1250 Quadratmeter erweitert. Außerdem werden mehr Stellplätze für die Kunden geschaffen: Die Anzahl der Parkplätze erhöht sich von 88 auf 97, sagt Regina Tran Van: „Aktuell plant Aldi Süd mit fünf zusätzlichen Arbeitsstellen, die zu gegebener Zeit besetzt werden.“

Photovoltaik auf dem Dach

Der Faktor Klimaschutz spiele beim Neubau ebenfalls eine entscheidende Rolle. „Der Neubau ermöglicht es Aldi Süd, modernste Gebäudetechnik im Sinne der Nachhaltigkeit zu integrieren“, betont Regina Tran Van. Mit Blick auf eine höhere Gebäudeeffizienz sollen unter anderem die Kühlregale in der neuen Filiale mit anderen Türen ausgestattet werden. Auf dem Dach des Neubaus wird eine Photovoltaikanlage installiert. „Rund 80 Prozent des gewonnenen Solarstroms nutzt Aldi Süd selbst. Die übrigen knapp 20 Prozent speisen wir in das öffentliche Stromnetz ein“, erklärt sie. Der durch die Photovoltaikanlage produzierte Strom fließt dann zum Beispiel in private Haushalte. Die Filiale wird nach Auskunft des Unternehmens „nach den neusten Standards“ gebaut und gelte als förderfähiges Projekt der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) des Bundesklimaschutzministeriums. Eine Dachbegrünung ist ebenfalls geplant. Wie alle Neubauten von Aldi Süd werde auch die Filiale in Otterbach mittels Wärmepumpen und Grünstrom klimaneutral beheizt. Ein Provisorium ist während der Baumaßnahmen nicht geplant.