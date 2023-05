Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In wenigen Wochen soll die Baustelle in der zu sanierenden Hauptstraße in Bellheim weg sein. Darüber informierte Herbert Clade vom gleichnamigen Ingenieurbüro den Gemeinderat am Donnerstag. Zugleich stellte er einige Pläne für den dritten Bauabschnitt vor.

Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts zwischen Rülzheimer- und Karl-Silbernagel-Straße hätte laut Clade eigentlich direkt mit dem dritten Bauabschnitt begonnen werden