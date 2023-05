Die Aktivitäten der „Südpfalz-Docs“ entwickeln sich zum Erfolgsmodell für die Patienten.

Eine sehr gute Nachricht für die Menschen in Kandel und Umgebung: Seit kurzem verstärken zwei junge Ärztinnen das Praxisteam von Dr. Thomas Dambach in Kandel. Und damit wird dem seit vielen Jahren beklagte Ärztemangel in der Region zumindest etwas abgeholfen, wenn auch noch viel zu tun ist.

Denn weitere Haus- und Fachärzte werden schon bald in den Ruhestand wechseln, was in den politischen Gremien von Stadt und Verbandsgemeinde immer wieder zu besorgten öffentlichen Diskussionen Anlass gibt.

Aus Landau und Bruchsal

Mit Céline Löwer, die aus der Nähe von Landau kommt, trat jetzt eine Fachärztin für Innere Medizin ihren Dienst an. Aus der Gegend um Bruchsal kommt Dr. med. Lena Frauenschuh, ebenfalls Fachärztin für Innere Medizin. Dass sich die beiden schon sehr gut im Praxisteam von Dambach eingelebt haben, bestätigen sie in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Auch Dambach ist nach eigenen Worten „heilfroh“ darüber, dass seine Praxis nun auch personell so gut aufgestellt ist. Denn bereits seit einiger Zeit ist mit Dr. med. Univ. Sylvia Krainer noch eine Fachärztin für Allgemeinmedizin, sie stammt aus Österreich, in der Praxis tätig.

Netzwerk mit 170 Ärzten

Dass nun zwei weitere Ärztinnen gewonnen werden konnten, ist auch ein weiterer großer Erfolg für die „Südpfalz-Docs“. Denn auf deren Homepage waren die Stellen beworben worden, und unter anderem auch hier hatten sich Löwer und Frauenschuh informiert. Das zwischenzeitlich schon auf 170 Mitglieder angewachsene Netzwerk von Hausärzten aus der ganzen Südpfalz hatte die ersten Kontakte zwischen den jungen Ärztinnen und Dr. Dambach in Kandel hergestellt. Es arbeitet, so sein Initiator und Leiter Jonas Hofmann-Eifler, auch sehr gut mit der Verbandsgemeindeverwaltung in Kandel zusammen.

Hofmann-Eifler lobte der RHEINPFALZ gegenüber vor allem auch das Engagement des Kandeler Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) in dieser Angelegenheit. Das Netzwerk der Südpfalz-Docs werde weiter bemüht sein, interessierte Ärztinnen und Ärzte auf freie Stellen in der Region aufmerksam zu machen, so Hofmann-Eifler. Gerade in den nächsten Jahren komme noch viel Arbeit auf das Netzwerk zu. Denn der Bedarf an Hausärzten ist in der Südpfalz nach wie vor groß.

Das sieht auch Bürgermeister Poß von der Verbandsgemeinde Kandel so, der immer wieder auf die Situation mit der hausärztlichen Versorgung angesprochen wird. Er zeigte sich sehr erfreut darüber, dass nun zwei weitere Ärztinnen sich um die Patienten aus Kandel und Umgebung kümmern. Für das Engagement der Südpfalz-Docs in dieser Sache könne man nur dankbar sein, so Poß zur RHEINPFALZ.