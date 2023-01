Nach längerer schwerer Krankheit ist der Unternehmer Frank Walther am vergangenen Donnerstag im Alter von 56 Jahren verstorben. Vor 25 Jahren gründete der Lingenfelder mit drei Partnern die Germersheimer Firma MTS Saugbagger. Inzwischen zählt das international tätige mittelständische Unternehmen rund 170 Mitarbeiter. In dem Betrieb, dem sich der Diplom-Ingenieur (FH) und Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) stets stark verbunden fühlte, war er fürs Kaufmännische und den Vertrieb zuständig. Dabei kamen ihm seine offene Art, auf Menschen zugehen zu können ebenso zugute wie dass er mehrere Fremdsprachen sprach. In jungen Jahren war er ein leidenschaftlicher Turner. Zuletzt fuhr er gerne Mountainbike und war als Katamaran-Sportsegler unterwegs. Frank Walther hinterlässt eine Partnerin und drei Kinder. Seine Beerdigung findet am Freitag, 27. Januar, 14.30 Uhr, auf dem Friedhof in Lingenfeld statt.