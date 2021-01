Zwei weitere Kreisbewohner sind an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 83, Stand Mittwochmittag. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 360 bestätigte positive Fälle, ein Plus von 39 Fällen gegenüber dem Vortag. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 2931 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Eine Woche zuvor waren es 2799 Infizierte. Der Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, liegt am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt im Kreis bei 103,9 und ist damit gestiegen. Am Tag zuvor lag die Zahl bei 86,0.

Statistik



Verbandsgemeinde Hagenbach: 246 Infizierte seit Beginn der Pandemie/15 aktuell Infizierte/213 genesene beziehungsweise nicht mehr infizierte Personen/18 Verstorbene. Wörth: 418/30/384/4 VG Kandel: 259/47/208/4 VG Jockgrim: 264/42/216/6 VG Rülzheim: 299/44/250/5 VG Bellheim: 371/27/319/25 Germersheim: 606/66/530/10 VG Lingenfeld: 468/89/368/11 Kreis insgesamt: 2931/360/2488/83

