Grund für die Ausfälle im Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Wörth war am Donnerstag nicht nur eine Stellwerkstörung. Auch Kupferkabeldiebe waren daran schuld: Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4 Uhr, öffneten laut Bundespolizei unbekannte Täter im Bereich Karlsruhe-Knielingen einen Kabelschacht und durchtrennten Glasfaserkabel. Außerdem seien rund 150 Meter Kupferkabel gestohlen worden, das für die Erdung nötig sei. Wegen der Reparatur von Signalkabeln war der Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahl und sucht Zeugen. Noch am Freitagabend kam es zu Verspätungen und Ausfällen auf der Strecke.

Hinzu kommt die Reparatur einer Weiche auf der Strecke Neustadt-Karlsruhe, die bis Samstag dauern soll: Es gibt Ausfälle und Verspätungen. Zwischen Winden und Karlsruhe-Hauptbahnhof fahren ersatzweise Busse. Aktuelle Infos unter www.bahn.de.