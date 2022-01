Für 50-jährige Treue zur Partei hat die CDU Germersheim Ende 2021 unter anderem Wolfgang Schmierer geehrt. Der Inhaber des vor Jahren geschlossenen gleichnamigen Modegeschäfts in der Marktstraße engagiert sich noch immer in Wirtschaft und Kultur.

Für den 1943 in Germersheim geborenen Wolfgang Schmierer war die Kommunalpolitik ein Engagement von vielen. Er trat früh in die Junge Union und anschließend in die CDU ein, war später auch bei deren Stammtisch „Schwarze Kapelle“ und in verschiedenen Ausschüssen der Stadt für die CDU dabei. Nach der Grund- und der Realschule in Germersheim besuchte er drei Jahre die kaufmännische Fachschule in Ludwigshafen, bevor er von 1961 bis 1964 bei der Bundeswehr war. Als Volontär arbeitete er von 1964 bis 1966 im Kaufhaus Hassenpflug in Speyer. „Nach der Hochzeit mit meiner Kollegin Ruth Ackermann 1966 stiegen wir in den elterlichen Betrieb ein. Meine Eltern Franz und Gretel hatten in Germersheim in der Marktstraße 2 ein Textilgeschäft“ erzählt Schmierer. Dessen Übernahme erfolgte 1976, ehe 1989 das Grundstück „Altes Rathaus“ übernommen und zum Modehaus umgebaut wurde. „Dieses führten wir bis Juli 1998, ehe wir es vermieteten und es bis April 2013 in dieser Form bestehen blieb“, sagt Schmierer.

1966 wurde Schmierer Mitglied der Industrie- und Handelskammer (IHK), bei der er 1970 die Berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen erwarb, 1983 bis 2020 Mitglied im Prüfungsausschuss war und 2003 die Goldene Ehrennadel erhielt. Er war Gründungsmitglied der Germersheimer Wirtschafts- und Leistungsgemeinschaft (GWL) und mehrere Jahre deren Vorsitzender. Ebenso war er Gründungsmitglied und 2. Vorsitzender des Vereins Europalz ( „Geschichte, Sprache, Kunst, Kultur im Europa der Regionen“) im Jahr 2000 und seit 2003 Vorsitzender. Vorstandsmitglied ist der 78-jährige Vater von zwei erwachsenen Kindern und vier Enkeln im deutsch-ungarischen Freundeskreis Germersheim-Zalaszentgrot, ehrenamtlicher Schatzmeister bis dato beim Südpfalz-Tourismusverein Stadt Germersheim sowie Kassenprüfer des deutsch-französischen Freundschaftskreises Germersheim-Tournus und beim Rotary-Club Germersheim-Südliche Weinstraße.