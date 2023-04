Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Einhaltung des Brandschutzes ist der Baubehörde bei der Kreisverwaltung ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund hat sie in den vergangenen Jahren und Monaten die Betreiber von Campingplätzen darauf hingewiesen, diese in Ordnung zu bringen. Der Platz in Sondernheim hat bereits einen Bauantrag gestellt.

Im Juni vergangenen Jahres befasste sich der Ortsbeirat Sondernheim mit dem Bauantrag der Besitzerfamilie des Campingplatzes am Sondernheimer Baggersee, die aus dem Platz ein Wochenendgebiet