Sabine Haas-Grundhöfer, die über 20 Jahre als Gemeindesekretärin in Schwegenheim tätig war, kehrt nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurück – und tritt am 1. Juli eine neue Stelle in der Privatwirtschaft an. Nach dem Zerwürfnis mit Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) endete die „Gemeindebüro-Affäre“ nun mit einem schriftlichen Vergleich vor dem Arbeitsgericht.

Ausgangspunkt des Streits zwischen Lutzke und der unter dessen Vorgänger Peter Goldschmidt (SPD) langjährig tätigen Sekretärin war eine im vergangenen