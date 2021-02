Die Stadt Wörth hat Vorbereitungen getroffen, um kurzfristig ein lokales Testzentrum für Schnelltests einzurichten. Der von Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) kommunizierte Teststart am 1. März wurde zwar vom Kabinett verschoben, erfolgt aber möglicherweise ab 8. März. Unklar sei noch, ob dies angesichts absehbar im Einzelhandel erhältlicher Tests überhaupt noch erforderlich sein werde, so der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). Vorgesehen sei, dass ein lokales Testzentrum für die Stadt Wörth und ihre Ortsbezirke im Badepark Wörth eingerichtet werden soll. Dort seien sowohl räumliche Rahmenbedingungen als auch hygienische Bedingungen hervorragend erfüllbar, zudem sei die Anbindung an den ÖPNV vorhanden. Für die Erstellung des Hygiene- und Einsatzkonzepts werden die Erfahrungen der Feuerwehr und bestehende Testkonzepte sowie Erfahrungen des DLRG aus dem Testzentrum in Landau zusammengeführt. Es soll eine Drive-In-Teststraße geben, bei der die Bürger in den Fahrzeugen sitzen bleiben können, sowie eine klassische Teststraße für Personen, die zu Fuß, mit der Bahn oder mit dem Rad kommen. Voraussichtlich werde das Angebot nachmittags und in den frühen Abendstunden angeboten – auch am Wochenende, um den Bürgern den unbeschwerten Kontakt zu Verwandten und Freunden – im Rahmen der geltenden Corona-Vorschriften – zu ermöglichen.

„Es wurden bereits weit mehr als die erforderlichen 20 freiwilligen Helfer gefunden“, so Thomas Krämer (Grüne), Beigeordneter der Stadt Wörth. Inzwischen seien fast 40 Personen aus allen Hilfsorganisationen, aus der Verwaltung und der Kommune benannt. Die Helfer sollen zum Selbstschutz Impfungen erhalten und sind damit in der Impfreihenfolge priorisiert.