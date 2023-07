Die Volkshochschule (VHS) wird ab 1. April 2024 als Einrichtung der Verbandsgemeinde Kandel in die Verwaltung integriert. Der bisherige Trägerverein wird bis dahin aufgelöst.

Einer der Gründe für diesen Schritt war die Tatsache, dass für den bisherigen Vorsitzenden Werner Esser, der den VHS-Trägerverein seit 25 Jahren geführt hatte, keine Nachfolgelösung gefunden werden konnte. Die Volkshochschule Kandel war bereits 1955 gegründet worden und arbeitete bisher vor allem in Räumlichkeiten der Stadt Kandel, die auch finanziell unterstützte. Viele Kursteilnehmer kommen aber auch aus anderen Gemeinden, so dass sich auch die Frage nach der Finanzierung gestellt hatte.

Die Übernahme der Volkshochschule hatte der Verbandsgemeinderat bereits im Frühjahr beschlossen. Bei seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag wurden einzelne Passagen der Satzung an die Vorgaben des Landesverbandes der Volkshochschulen angepasst. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel ist nach der nun gültigen Satzung jeweils automatisch Vorsitzender der Volkshochschule, kann diese Aufgabe aber an eine oder einen Beigeordnete/n übergeben.

Dies hat Bürgermeister Volker Poß (SPD) auch vor. Er hat den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Josef Vollmer (CDU) um die Wahrnehmung dieser vor allem zu Beginn sehr zeitaufwändigen Aufgabe gebeten. Immerhin müssen viele Arbeitsabläufe umgestellt werden. Vollmer bekommt hierfür eine Aufwandsentschädigung. Außerdem leitet er den neu gebildeten Ausschuss für „Bildung und Soziales“. Die damit zusammenhängenden Bestimmungen wurden in die Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Kandel eingearbeitet und jetzt vom Rat einstimmig abgesegnet. Die Mitarbeiterinnen der VHS werden von der Verwaltung übernommen.

Für die Teilnehmer an Veranstaltungen der Volkshochschule ändert sich nicht viel. Nur werden die Kursgebühren künftig direkt auf das Konto der Verbandsgemeinde eingezahlt, auch werden die Referenten oder Kursleiter/innen von der Verbandsgemeinde vergütet. Geschäftsführer der Volkshochschule wird ein Mitarbeiter der Verwaltung.