Südlich der jetzigen Landesstraße 509 und damit südlich von Knittelsheim und Ottersheim soll die geforderte Ortsumgehung verlaufen. Kurz vor dem Offenbacher Gewerbegebiet stößt sie auf die bisherige Straßentrasse. Diese Entscheidung hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt getroffen. Mit der Ortsumgehung soll die sich im Bau befindliche Südumgehung Bellheim in Richtung Landau verlängert und Verkehr aus den Ortschaften herausgehalten werden. „Allerdings sind auch bei dieser Trassenvariante bestimmt Maßgaben zu erfüllen und weitere Anregungen und Hinweise müssen berücksichtigt werden“, betonte der Präsident der SGD Süd, Prof. Dr. Hannes Kopf. Unter anderem ist der Anschluss an die Umgehung Bellheim so zu optimieren, dass der Flächenverbrauch und die Zerschneidung landwirtschaftlicher Flächen reduziert werden. Der Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe ist grundsätzlich zu sichern. Das Verfahren war im April 2020 durch den Landesbetrieb Mobilität Speyer beantragt worden. Insgesamt wurden 13 Träger öffentlicher Belange (Behörden, Gemeinden, Verbände und sonstige Stellen) beteiligt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung haben 29 Private zu dem Vorhaben Stellung genommen.