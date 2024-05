Das letzte Flutlichtspiel am Samstagabend für den 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison, aber nicht das letzte in der Zweiten Fußball-Bundesliga, hoffen die Fans der Roten Teufel. Nach dem Überraschungssieg bei Aufstiegsaspirant Holstein Kiel will die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gegen den 1. FC Magdeburg nachlegen. Und das muss sie auch, um den Klassenverbleib doch noch zu schaffen. Damit das gelingt, greift der Coach in die Trickkiste – und setzt auf die „Betze-Mentalität“.

Anpfiff ist um 20.30 Uhr, die RHEINPFALZ ist im Stadion und im Liveblog dabei.