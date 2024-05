Nach einem Unfall auf einem Parkplatz fährt ein Mann mit einem Zeugen zur Polizei. Dort interessiert man sich nicht nur für den Blechschaden.

Germersheim (dpa/lrs) - Nach einem Zusammenstoß beim Ausparken ist ein 74 Jahre alter Mann angetrunken mit dem Auto zur Polizei gefahren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beobachtete ein junger Mann den Autofahrer am Freitagabend in Germersheim dabei, wie er ein stehendes Auto touchierte. Er habe den älteren Mann darauf aufmerksam gemacht, und die beiden hätten beschlossen, zusammen zur Polizei zu fahren, um den Unfall zu melden. Dort hätten die Beamten eine «starke Alkoholfahne» bemerkt und einen Alkoholtest durchgeführt, hieß es. Dieser ergab demnach einen Wert von 1,09 Promille. Der 74-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

Polizeimeldung