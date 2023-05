Am Montag war ein 48-jähriger Audi-Fahrer kurz vor 23 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal unterwegs, als ein Mercedes Cabrio unvermittelt von die Fahrspur wechselte. Um eine Kollision zu verhindern, vollzog der Fahrer des Audi eine Vollbremsung und wich nach links aus. Dabei prallte er gegen eine Betonleitwand und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf kollidierte er auf der mittleren Fahrspur mit einem Klein-Lkw. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Lkw so beschädigt, dass sich dessen Ladung auf allen drei Spuren verteilte. Umherfliegende Teile beschädigten noch zwei weitere Fahrzeuge und eine Straßenlaterne einer angrenzenden Straße. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Fahrbahn war für die Dauer der Bergungs-und Reinigungsarbeiten bis kurz vor 1 Uhr voll gesperrt. Der 48-Jährige Audi-Fahrer und seine zwei 57- und 32-jährigen Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Fahrer des Klein-Lkw kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Am Audi entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge um ein Mercedes Cabrio. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Mercedes und dessen Fahrer machen können. Zudem werden Unfallzeugen sowie mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.