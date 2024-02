Zum Abschluss der närrischen Saison gaben sie am Faschingsdienstag auch in Hagenbach noch mal alles: Die Teilnehmer am Umzug, die feiernden und staunenden Zuschauer am Straßenrand und die Sonne.

Angeführt von Musikern und den Hagenbacher Wölfen zog die bunte Parade durch den Ort. Mit dabei: auffallend viele Hexengruppen. Neben den Pfortzer Brückenhexen mit den furchteinflößend tollen Kostümen und den Pfortzer Windhexen aus dem Nachbardorf kamen aus dem Badischen die Schlaucherhexen aus Daxlanden und die Kungelhexen aus Linkenheim. Letztere ließen sich immer wieder übereinander fallen und eroberten die Straße im Liegen.

Mit der Narrenzunft der Neereder Spundefresser (Neureut) zog eine weitere badische Gruppe mit ihren auffallenden Masken und den großen hölzernen Kochlöffeln die Aufmerksamkeit auf sich.

Heimspiel: Die Albgoischda aus Hagenbach sorgten natürlich wieder für Guggemusik und am Straßenrand wurde kräftig geklatscht, getanzt und gesprungen. Neben zahlreichen Fußgruppen – darunter die Wikinger von den Lauterpfludde aus Scheibenhardt oder auch zwei Bienenstaaten (aus Hagenbach und Büchelberg), waren auch Themen-Wagen am Start, so zum Beispiel die große Gruppe vom IG Jugendraum Berg. Die jungen Leute haben sich das Thema Robin Hood vorgenommen. Nach dem Umzug wurde rund um die Kulturhalle weiter gefeiert.