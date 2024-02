Über 150 Tollitäten und Abordnungen der Faschingsvereine aus dem ganzen Landkreis Germersheim gaben sich in der Germersheimer Stadthalle ein Stelldichein. Traditionell lädt Landrat Fritz Brechtel zu dem Treffen am „Schmutzigen Donnerstag“ um 17.33 Uhr in das Foyer der Halle ein. Es sind „so viele gekommen wie noch nie“, sagte der Landrat. Wahrscheinlich wurde zwischen „17 und 19 Uhr eine Lücke im Zeitfenster erwischt, wo sonst nichts los ist“. Gemeinsam haben engagierte Fasnachter, Prinzessinnen und Prinzen sowie Mitglieder der verschiedenen Vereine mit einigen Programmpunkten die heiße Phase der fünften Jahreszeit mit viel „Helau“ eingeläutet.