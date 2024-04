Die regionale Dachorganisation der Vereine und Chorgemeinschaften im Kreis Germersheim und im Kreis Speyer hat wieder einen Jugendreferenten. Tobias Antoni (25 Jahre) vom Gesangverein „Frohsinn“ 1890 Neupotz wurde für dieses Amt gewählt. Er ist nun Ansprechpartner für Kinder- und Jugendchöre im Gebiet des Kreischorverbandes. Antoni ist bereits seit 15 Jahren aktiver Sänger in Neupotz. Angefangen zu singen hat er im Kinderchor „Erlfinken“ und war später im Männerchor. Hier ist er bis heute aktiver Sänger. Ebenfalls singt er im gemischten Chor „Voice Factory“. Im Jahre 2016 wurde er als Jugendvertreter in die Vorstandschaft des Vereins gewählt, dieses Amt begleitet er weiterhin. Als Jugendreferent des Kreischorverbandes hat er eine wichtige Rolle bei der Förderung und Unterstützung der jugendlichen Mitglieder und Chöre, heißt es in einer Mitteilung. Antoni wird zukünftig die Jugendarbeit im Verband koordinieren und möchte sich zunächst um die Vernetzung und den Austausch zwischen den Kinder- und Jugendchören kümmern.