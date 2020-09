Pferde striegeln oder mit Alpaks kuscheln können Kinder und Jugendliche während der Herbstferien auf dem Therapiehof Lustadt. Am 12. und 19. Oktober sind Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren eingeladen, am 14. und 21. Oktober Familien, am 16. und 23. Oktober richtet sich das Angebot an Jugendliche ab 13 Jahren. Das Programm geht jeweils von 8 bis 16 Uhr, Treffpukt ist an der Bienwaldhalle Kandel. Kinder und Jugendliche zahlen jeweils 15 Euro, Familien bis zu vier Personen 30 Euro. Im Preis sind Mittagessen, Getränke und eine „Vitaminbombe“ enthalten.

Organisiert wird die Ferienbetreuung vom FFZ-Haus der Familie in Kandel. Es können allerdings ausdrücklich Kinder aus dem gesamten Landkreis Germersheim daran teilnehmen.

Anmeldung und Info

Heidi Untch, Telefon 07275 4316, info@ffz-kandel.de