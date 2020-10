Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Thomas Gebhart (CDU) vertritt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der laufenden Sitzungswoche im Deutschen Bundestag bei verschiedenen Terminen. Das teilt Gebharts Wahlkreisbüro mit. Spahn ist vergangenen Mittwoch an Covid-19 erkrankt und arbeitet seitdem von zu Hause aus. Gebhart hat am Montag den Minister bei der Sondersitzung des Ausschusses für Gesundheit vertreten, in der ein Gespräch mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf der Tagesordnung stand. Gebhart wird am Mittwoch den Minister auch in der Sitzung des Bundeskabinetts vertreten.