Die Teileröffnung des neuen Ärztehauses in Bellheim wird am Samstag, 10. September, gefeiert. Das teilte jetzt Hautärztin Kerstin Sögding-Beck mit. Zuvor zieht die Praxis in das Ärztehaus um, der erste Tag am neuen Standort ist der 31. August. Die kleine Feier wird außerdem organisiert von der Sonnen-Apotheke und dem Physiotherapeuten, die ebenfalls in das neue Ärztehaus ziehen. Ab Januar 2023 kommt noch eine Allgemeinärztin dazu. Die Belegung der weiteren Praxen ist noch nicht bekannt.