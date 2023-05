Der Tennisclub (TC) hat sein Interesse bekundet, die an den Tennisplatz grenzende gemeindeeigene Tennishalle, zu pachten, um auch in den Wintermonaten eine Trainingsmöglichkeit zu haben. Der Gemeinderat Bellheim stimmte dem Wunsch prinzipiell einstimmig zu und beauftragte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG), mit dem TC zu verhandeln. Letztlich soll der Haupt- und Finanzausschuss entscheiden. In der Ratssitzung wurde deutlich, dass zunächst an einer Stelle das Dach abgedichtet werden muss. Zudem sagten TC-Vertreter, dass der Club bereit ist, die Kosten für Energie und die Pflege der Außenanlage zu tragen. Kurz kam im Rat Kritik auf: Denn die Gemeinde hatte die Tennishalle Ende 2019 von Privatleuten gekauft, um Vereinen einen Ersatz anbieten zu können, weil die Schneider-Halle seit langem unter anderem wegen Brandschutzmängeln geschlossen ist. – Sie soll abgerissen und neu gebaut werden. – Seitdem habe die Gemeinde kein Angebot auf die Beine gestellt, monierte Gerhard Schlindwein (CDU). Beigeordneter Harald Walter (FDP) erwiderte, dass die Vereine angefragt wurden, ob sie in die Halle wollen. Wenn die Liste vorliegt, werde sie ausgewertet. Damit deutete er an, dass die geplante Verpachtung keine Dauerlösung sein muss. Gärtner gab zu bedenken, dass für den Fall, dass man andere Sportarten in der Tennishalle zulassen will, Auflagen erfüllen muss, die viel Geld kosten.