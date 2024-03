Die Tagespflege der AWO hat noch Plätze für Tagesgäste frei. Das schreibt sie in einer Mitteilung. Laut dieser bietet die AWO in der Maximilianstraße 44 eine liebevolle Betreuung von pflegebedürftigen Personen von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 16 Uhr an. Das Angebot sei vor allem für pflegende Angehörige eine hohe Entlastung. Das Konzept richtet sich an Menschen aller Pflegegrade, die nicht den ganzen Tag alleine zu Hause verbringen können oder möchten. Frühstück, Mittagessen sowie Nachmittagskaffee sind im Tagesprogramm enthalten. Für Rollstuhlfahrer steht bei Bedarf ein Hol-und Bringdienst zur Verfügung. Was viele nicht wissen: Die Tagespflege hat ein extra Budget, das Pflegegeld wird nicht gekürzt. Bei Pflegegrad zwei bis fünf bezuschusst die Pflegekasse den Aufenthalt in der Tagespflege. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen bei der Beantragung von Sozialleistungen und beraten auch zu den Finanzierungsmöglichkeiten.

Info

Bis zum 12. April wird ein kostenloser Schnuppertag angeboten. Interessierte können sich einfach in der Tagespflege anmelden. Telefon: 07271 97995-41, tagespflege-jockgrim@awo-pfalz.de.