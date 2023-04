In der ehemaligen Filiale der Bäckerei Schwab in Sondernheim werden seit kurzem Sushi zubereitet. Ein Restaurant ist aber nicht geplant.

„Wir lieben das, was wir tun und das Produkt, das wir herstellen“ sagt Eduard Eler, Inhaber von Sushi-Liebe in Sondernheim. Sushi sind Elers Leidenschaft. Grundlage seiner Geschäftsidee ist der Lieferservice. Sushi gibt es ausschließlich außer Haus.

Eler beschäftigt zwei Köche und zwei Fahrer. Er selbst nimmt online und telefonisch Bestellungen entgegen und koordiniert die Lieferungen. „Mit meinem Chefkoch habe ich jemanden gefunden, mit dem ich meine Pläne verwirklichen kann“, sagt der 32-jährige Firmengründer. Stanislav Gurjanov weise über 20 Jahre Sushi-Erfahrung auf, die er unter anderem in Frankreich, England oder Lettland gesammelt hat. Gänzlich unaufgeregt schnippelt Gurjanov die Zutaten, fügt alles zu einer Rolle und schneidet die einzelnen Sushi.

20 Reissorten getestet

„Wir haben etwa 20 Reissorten getestet, bis wir die richtige Mischung hatten. Auch die Soja-Sauce ist kein Fertigprodukt, sondern wird individuell abgeschmeckt“, betont Eler. „Wir zerlegen auch unseren Fisch selbst, um eine einwandfreie Qualität zu haben.“ Das asiatische Fingerfood ist in vielen Variationen zu bestellen. Sie heißen Maki, Sashimi, Nigiri oder Tempura. Auch gratinierte Sushi, Poke Bowls oder mit schwarzem Reis sind im Angebot. Es gibt sogar Sushi-Varianten mit Marzipanfüllung – als Nachspeise.

Echte Handarbeit: Das Zubereiten und Rollen von Sushi. Foto: Iversen

Um Veganern auch Sushi-Genuss zu ermöglichen, testet das Team von Sushi Liebe aktuell vegane Produkte, die Lachs- und Thunfisch ähneln. Veganer Kaviar werde bereits verwendet.

Lieferungen bis 20 Kilometer

Eduard Eler, bislang in der Möbelbranche tätig, hat sich entschieden, seine Leidenschaft für Sushi mit einer Geschäftsidee zu verbinden. So ist die „Sushi Liebe“ entstanden, ein reiner Liefer- und Abholdienst. „Es war nie geplant, ein Restaurant zu eröffnen, betont Eler. „Ich denke, dass ich mit meinem Unternehmen eine Marktlücke im Landkreis geschlossen habe.“ Aktuell liefert er in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern. Er denkt auch darüber nach, weitere Niederlassung im Raum Ludwigshafen und Karlsruhe zu etablieren. Überlegt wird auch, die bisherigen Transportbehälter durch ein Mehrwegsystem zu ergänzen.

Eine Auswahl der bestellbaren Speisen. Foto: Iversen

Da die Sushi erst nach Bestellung und nicht auf Vorrat gemacht würden, könne es – je nach Bestellumfang und Fahrzeit bis zu 90 Minuten dauern, bis der Kunde seine Lieferung erhält.

Info

Bestellungen sind möglich unter kontakt@sushiliebe.com oder telefonisch unter 07274 9644515 (Schillerstraße 6). Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 15 bis 21 Uhr, Freitag bis Sonntag 15 bis 22 Uhr. Homepage: www.sushiliebe.com