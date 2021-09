Ein Streitgespräch zwischen zwei jungen Männern an einer Straßenbahnhaltestelle in Linkenheim-Hochstetten geriet am Sonntag gegen 19 außer Kontrolle, teilt die Polizei mit.

Ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger gingen zunächst im Haltestellenbereich aufeinander los. Die Schlägerei verlagerte sich auf die Bahngleise. Auch ein mitgebrachter Schlagstock und eine zerbrochene Flasche wurden von den jungen Männern im Rahmen der gegenseitigen gefährlichen Körperverletzung eingesetzt. Die Ermittlungen über den genauen Tathergang dauern an. Mehrere Zeugen waren vor Ort. Beide Männer zogen sich leichte Verletzungen zu.