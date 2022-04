Ein Handgemenge unter mehreren Jugendlichen löste am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen Polizeieinsatz aus. Zwei rivalisierende Jugendgruppen waren gegen 19.45 Uhr am Ettlinger Tor offenbar derart in Streit geraten, dass dies in gegenseitigen Beschimpfungen und in einem Handgemenge gipfelte. Das Scharmützel verlagerte sich vor eine Bäckereifiliale in der Karl-Friedrich-Straße. Auch dort gingen die Jugendlichen -diesmal mit Hosengürtel - aufeinander los. Einem Beteiligten war unterdessen aufgefallen, dass ein Rivale im Hosenbund offenbar einen Gegenstand stecken hatte, der dem Griffstück einer Schusswaffe ähnelte. Einige Jugendliche meldeten ihre Beobachtung der Polizei, woraufhin mehrere Polizisten sich auf die Suche nach dem noch unbekannten Jugendlichen mit der angeblichen Waffe machten. Sie konnten ihn jedoch nicht aufspüren. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam bei dem Streit niemand zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen hat das „Haus des Jugendrechts“ der Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.