Stefan Gehrlein möchte für das Amt des Ortsbürgermeisters in Neupotz kandidieren. Der 61-Jährige tritt als parteiloser Bewerber bei der Wahl am 9. Juni an, ist aber kein Neuling in der Kommunalpolitik.

Gehrlein war 35 Jahre im Gemeinderat – zunächst als CDU-Mitglied, später als Fraktionsvorsitzender der Wählergruppe Gehrlein (WGG), die er 2009 gegründet hatte. Für die laufende Legislaturperiode war die WGG nicht mehr zur Wahl angetreten. „Leidenschaft“ und „Gestaltungswille“ haben ihn zur Rückkehr in die Ortspolitik und zur Kandidatur als Bürgermeister motiviert, sagt Gehrlein. Neben der „Stärkung des Zusammenhalts im Dorf“ und der „kooperativen und sachorientierten Führung der Fraktionen“ im Rat hat er unter anderem die „zukunftsorientierte Erweiterung des Baugebiets“ und energiepolitische Ideen auf seiner Agenda.

Gehrlein ist Diplom-Ingenieur für elektrische Energietechnik. Als ehemaliger Manager im Technischen Werkservice Infrastruktur und Bau bei der Mercedes Benz AG in Germersheim bringt er Erfahrung in Führungsfunktionen und Projektverantwortung mit. Seit anderthalb Jahren ist er in der passiven Altersteilzeit. Gehrlein ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Die Kandidatur als Einzelbewerber muss mit einer bestimmten Anzahl von Unterschriften unterstützt werden. In Neupotz sind das – abhängig von der Einwohnerzahl – 30, die Gehrlein nun sammeln möchte.