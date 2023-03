Die siebenjährige Mara aus Eggenstein-Leopoldshafen leidet an schwerer aplastische Anämie (SAA). Ihr Knochenmark versagt und produziert nur noch wenige Blutzellen. Um wieder gesund zu werden, braucht sie nun dringend eine Stammzellspende. Gemeinsam mit der Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat die Familie innerhalb weniger Tage eine Registrierungsaktion in Eggenstein-Leopoldshafen ins Leben gerufen. Dabei können Alle mithelfen und das eigene Netzwerk nutzen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren ist, kann sich am 11. März von 14 bis 18 Uhr in der Kultur- und Veranstaltungshalle Rheinhalle in Eggenstein-Leopoldshafen als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Menschen, die sich bereits in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher bitten die Organisatoren ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen. Menschen mit Grippesymptomen und akuten Atemwegserkrankungen sollen nicht zur Aktion zu kommen, sondern sich online registrieren: www.dkms.de. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen DKMS allein für die Registrierung jeder Spende Kosten von 40 Euro entstehen.