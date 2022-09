Knapp an einem Führerscheinentzug vorbeigeschrammt ist ein Autofahrer, der in der Josef-Probst-Straße zu schnell unterwegs war. Die Polizei kontrollierte die gefahrene Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Straße am Donnerstagabend. Bei erlaubten 50 Stundenkilometer waren sieben Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug dabei 75 Stundenkilometer. Nach Angaben des aktuellen Bußgeldkatalogs kostet die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 21 bis 25 Stundenkilometer innerorts 115 Euro und es gibt einen Punkt im Verkehrsregister. Wäre der Autofahrer 26 Stundenkilometer zu schnell gewesen, dann hätte er 180 Euro bezahlen müssen, erhielte einen Punkt und hätte den Führerschein für einen Monat verloren, wenn es die zweite Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 Stundenkilometer oder mehr gewesen wäre.