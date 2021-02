Hintergrund für die Anfrage der SPD im Kreisausschuss nach der Zukunft der französischen Spracharbeit in Kitas seien unklare Signale der Kreisverwaltungen SÜW und GER gegenüber den Kitas, Eltern und den Fachkräften für französisches Sprache gewesen. Im Bericht hätten Landrat Fritz Brechtel (CDU) und Beigeordneter Christoph Buttweiler (CDU) die Fortführung des Angebots in Frage gestellt und damit erhebliche Unsicherheit ausgelöst.

Das schreibt der Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) als Mitglied im Kreisausschuss und -tag in einer Stellungnahme zum Bericht „Kitas entscheiden, was ihnen wichtig ist“ in der RHEINPFALZ vom Dienstag. Nitsche: „Das bislang als separates Förderprogramm bereitgestellte Budget für die Sprachkräfte wurde vollständig in das neue Sozialraumbudget überführt – die Gelder für eine Fortführung der französischen Spracharbeit an Kitas sind mithin vollständig und ungekürzt vorhanden.“

Dies gelte ebenfalls für die weiteren bislang eigenständigen Förderprogramme beispielsweise für Sprachförderkräfte. „Der Topf des Sozialraumbudgets ist insgesamt wesentlich größer als die Summe der nicht mehr weitergeführten Einzelförderprogramme.“ Diese machten nur rund ein Viertel des Sozialraumbudgets von insgesamt 1,5 Millionen Euro aus und dieses Viertel reiche aus, um den Status quo zu halten. Es blieben demzufolge rund 75 Prozent der Mittel, die der Landkreis zusätzlich erhält, für andere Themenfelder übrig.

Eine Konkurrenzsituation, wie seitens der Kreisspitze suggeriert, sei damit objektiv gar nicht gegeben. Es sei genügend Luft vorhanden, um die bewährten Angebote fortzuführen und zugleich zusätzliche Schwerpunkte entsprechend des jeweiligen kommunalen Sozialraums zu setzen. Offenbar sei nicht verstanden worden, dass französische Spracharbeit eben Teil des Sozialraumes in Grenznähe ist und damit das Sozialraumbudget originär für eine solche Aufgabe zur Verfügung steht.