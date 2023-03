Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Baubeginn in der Mozartstraße 9a jetzt im November ist der zweite Streich: In allen Orten der Stadt Wörth werden in den nächsten Jahren Wohnprojekte für Senioren umgesetzt. Nach den Kitas für die Jüngsten geht es damit auf einer weiteren Schiene des Demografie-Konzepts von 2017 weiter. Allerdings sind noch nicht alle Projekte in trockenen Tüchern.

Von den 22 neuen Wohnungen in der Mozartstraße werden 17 barrierefrei und von diesen wiederum 5 rollstuhlgerecht sein, so Petra Pfeiffer, Geschäftsführerin der Wohnbau