Bei einer Großrazzia im Rockermilieu waren am Dienstag etwa 300 Beamte im Einsatz. Neben dem rheinland-pfälzischen Spezialeinsatzkommando (SEK) war auch die Antiterrortruppe GSG9 der Bundespolizei beteiligt. Dabei wurden im Zusammenhang mit Aktivitäten der Hells Angels vor allen in der Pfalz Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht. Auch in der Südpfalz kam es zu Einsätzen: In Lustadt im Kreis Germersheim und in Bad Bergzabern im Kreis Südliche Weinstraße. Das teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber, Staatsanwaltschaft Frankenthal, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.