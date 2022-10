Zwei Wasserrohrbrüche innerhalb weniger Tage im April hatten im Bellheimer Schwimmpark immense Schäden angerichtet. Repariert werden müssen nun unter anderem Pumpen, Schaltschränke und der Heizkessel. Die Badesaison 2022 musste ins Wasser fallen. 2023 hofft man, das Freibad wieder öffnen zu können. Doch der Zeitplan für die Arbeiten im Bellheimer Schwimmpark hängt nun an der Entscheidung eines Ausschusses des Landkreises.

Schon am 13. Juli wurde ein Antrag auf Zuschuss für die Förderung von Sportanlagen über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) an das zuständige Ministerium weitergeleitet. Die ADD teilte der Bellheimer Verwaltung nun am 19. September mit, dass es Hoffnung auf eine Zustimmung zu einem vorzeitigen Baubeginn gibt. „Sobald der Sportstättenbeirat des Kreises seine Prioritätenliste festgelegt hat und unser Vorhaben darin einen Zuschussplatz belegt“, heißt es in den Sitzungsunterlagen des Verbandsgemeinderats Bellheim. Die entsprechende Sitzung des Sportstättenbeirats ist für den 12. Oktober vorgesehen. Sollte das Projekt dann einen Zuschussrand belegen, wolle sich die ADD beim Ministerium für eine Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn einsetzen.