In die Räume der Bauschreinerei Schwein ist eine neue Firma eingezogen. Künftig werden hier auch Portemonnaies aus Holz hergestellt.

Der Generationenwechsel ist gelungen: Die Schreinermeister Thomas Erdmann und Mike Laubscher haben jüngst die Werkstatthalle, Geräte, Büroräume und den Fuhrpark der Baumöbelschreinerei Schwein in Jockgrim übernommen und führen diese als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) fort. Mit dazu gekommen ist der 41-jährige Alexander Kempe, der seine Ausbildung zum Schreiner im LS-Wohnstudio machte, das noch Martin Schwein gehört.

Kempe ist in Sachen Holz in der Region kein Unbekannter: Lange Jahre arbeitete er nach der Ausbildung in anderen Schreinereien und war 2018 Mitbegründer der Firma Bimbes-Box in Rheinzabern. Zusammen mit einem Freund entwickelte Kempe seit 2018 Holzgeldbörsen. Jetzt ergänzt er die GbR als Selbstständiger mit einer Einzelfirma und hat die Bimbes-Box nach Jockgrim verlegt. Die neue Schreinerei der drei Handwerker nennt sich „EL & K Holzkollektiv“.

Im vergangenen Frühjahr habe ihr bisheriger Firmenchef Martin Schwein schon signalisiert, dass er beruflich gerne kürzer treten würde, erinnern sich Erdmann und Laubscher. Er habe die Firma mit allen Maschinen zum Mieten angeboten. Für die beiden Gesellschafter Erdmann und Laubscher, sie sind beide über 50 Jahre alt, folgte ein längerer Entscheidungsprozess. In diesem Alter noch in die Selbstständigkeit starten, das wollte gut überlegt werden. Andere Arbeitsplätze, vielleicht sogar berufsfremd, kamen allerdings für die beiden Vollblut-Schreiner nicht in Frage. Also hieß es bald: „Wir ziehen das jetzt durch!“

Ihr Angebot reicht von kleinen Reparaturarbeiten, wie dem Auswechseln einer Fensterdichtung, bis hin zum Bau von Holztreppen, Küchen oder Holzverkleidungen im ganzen Haus. „Jeder von uns hat seine persönlichen Vorlieben, aber alle drei können alles!“ erklären die Geschäftspartner.

Derzeit ist ein Schreiner-Geselle in dem Betrieb angestellt. Mittlerweile habe er sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, erklärt Schwein auf RHEINPFALZ-Anfrage. Er übernimmt aber nach wie vor Aufträge.

Weitere Infos auf www.elunk.de.