Weil die Ostseite der Turnhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) in den letzten Jahren nach Schulschluss bis in die Nacht hinein verstärkt als Treffpunkt von Jugendlichen und Heranwachsenden genutzt wird und es dort immer wieder zu Sachbeschädigungen und Schmierereien kommt, soll künftig unbefugten Personen der Zugang verwehrt werden. Dafür wird ein Zaun mit einer Toranlage eingebaut. Damit die Lehrkräfte der IGS die Parkplätze an der Ostseite mitbenutzen können, muss das Tor vor Schulbeginn durch den Hausmeister aufgeschlossen und nach Unterrichtsende wieder geschlossen werden. Da die Ostseite auch als Fluchtweg ausgezeichnet ist, muss das Tor mit einem Panikschloss versehen werden. Von außen kann das Tor von Unbefugten allerdings nicht geöffnet werden.

Um weiterhin den Zugang zum Kleinspielfeld im Außenbereich außerhalb der Schulzeiten für die Dorfjugend zu ermöglichen, gibt es eine Drehtür im Zaun. Diese muss aber wegen des neuen Tores auf die Südseite neben der Feuerwehrzufahrt versetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7500 Euro.