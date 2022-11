Kurz vor den Sommerferien war die damalige 6d der IGS Kandel im SWR-Studio in Baden-Baden und trat im Tigerenten-Club gegen das Albert-Einstein-Gymnasium Frankenthal an. Aber keiner verriet das Ergebnis des Duells.

Das Ergebnis des Wettstreits sollte erst in der Fernsehsendung im KIKA oder in der ARD Ende Oktober öffentlich werden. Jetzt ist es bekannt: Die Kandeler waren die Sieger und durften den Goldpokal mit in die Schule nehmen. Die 600 Euro-Gewinnprämie gehen an das Projekt des SWR, die Hilfsaktion „Herzenssache“.

Zunächst sah es für die IGSler sehr gut aus. Die erste „Notbremse“ ging an sie, das „Team Frösche“ – wie sie der SWR nannte –, als Nelly, Nico und Aaliyah gemeinsam beim ersten Spiel, dem Aufbau von Dominosteinen erfolgreich waren. Aaliyah holte den Punkt beim zweiten Spiel, als sie zehn vom Computer vorgegebene Felder nachhüpfen musste. Nico absolvierte die dritte Notbremse beim Fangen von Stiften souverän. Als vierte Aufgabe waren Songs zu performen. Nelly und ihre „Gegnerin“ teilten sich die Punkte, so dass es 4:1 stand.

Der zweite Aufgabenblock, das KIKA Wiss-Quiz ging knapp an das „Team Tigerenten“ aus Frankenthal, die auch beim „Pendel des Schreckens“ erfolgreich waren und das letzte Kletterduell im Klettergarten für sich entschieden. Damit stand es 4:4. So musste das große Finale, der wilde Rodeo-Ritt auf der berühmten Tigerente entscheiden, wer den Goldpokal und die Gewinnprämie bekommt. Nico war der Glückliche, während sein „Gegner“ absteigen musste. Der Tutorin der Klasse Daniela Schilling blieb die berühmte Schleimdusche erspart. Jetzt wird die IGS am Tag der offenen Tür am Samstag, 26. November, stolz den Goldpokal den Besuchern präsentieren.