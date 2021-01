Wegen der Dauerbaustelle Hauptstraße haben verbotene Schleichwege in Bellheim nach wie vor Konjunktur. Insgesamt sechs Autofahrer missachteten am Mittwoch Abend in nur einer halben Stunde das Durchfahrtsverbot in der Friedhofstraße in Bellheim. Die Polizei machte zwischen 18 und 18.30 Uhr entsprechende Kontrollen. Bereits in der Vergangenheit sei dort aufgrund von Bürgerhinweisen mehrfach kontrolliert worden, heißt es im Polizeibericht.