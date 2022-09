Die Gemeinde kann erstmal durchatmen: Im Oktober fangen zwei neue Mitarbeiter in der Kita Löwenzahn an. Bislang waren vier Erzieher-Stellen unbesetzt. Die neue Betreuende Grundschule ist derweil gut angelaufen.

„Es handelt sich um einen normalen Personalmangel, wie er momentan in vielen Kitas ist“, sagt Bürgermeisterin Susanne Grabau auf Nachfrage. Stichwort Fachkräftemangel. Kleingruppen- und Vorschularbeit, Bewegungserziehung und Ausflüge konnten deswegen zuletzt nicht stattfinden, hatte die Kita in einem Elternbrief mitgeteilt. Die Öffnungszeiten konnten bis auf wenige Ausnahmen freitagnachmittags beibehalten werden. „In dieser Woche haben wir noch Hospitationen und sehen dann, ob wir die noch offenen 1,75 Stellen schnellstmöglich besetzen können“, so Grabau. Mit dem neuen Kita-Gesetz bekamen Träger die Möglichkeit auch Quereinsteiger einzustellen. Unter den neuen Mitarbeitern sei auch eine Nicht-Fachkraft, so Susanne Grabau.

In der Betreuenden Grundschule haben zum neuen Schuljahr alle angemeldeten Kindern ein Platz erhalten. „Auch alle ehemaligen Hortkinder, sofern sie das wollten“, sagt die Bürgermeisterin. Der Schülerhort war zum Schuljahresende geschlossen worden, was für Wirbel im Ort sorgte. Die Verbandsgemeinde hat die Trägerschaft für die Betreuende Grundschule übernommen. Vier Leute wurden eingestellt. In den Herbstferien sollen die Kinder ebenfalls eine Woche betreut werden. Das Angebot eines einen freien Jugendhilfe-Träger ist für alle Westheimer Kinder offen, sagt die Bürgermeisterin.