Viel vor in den nächsten Wochen und Monaten hat der „Oldtimer-Club-Kandel“. Wie Präsident Ludwig Pfanger der RHEINPFALZ mitteilte, will man sich erstmals auch an einem „Oldtimerwandern“ beteiligen, das zum „Tag des offenen Denkmals“ am 12. September stattfinden wird.

Insgesamt 40 seiner Clubmitglieder werden mit ihren vorher liebevoll auf Hochglanz polierten Boliden an dieser Aktion teilnehmen, berichtet Pfanger freudestrahlend. Die Veranstaltung