Neuwahlen gab es bei der Sängervereinigung Maximiliansau. Vorsitzender bleibt Heinz Heimbach, Reinhold Demal wurde als Stellvertreter und Kassier auf der Generalversammlung bestätigt. Auch Schriftführer Roland Rauh und die Chorvorsitzende Amanda Hellmann wurden einstimmig gewählt. Seit 2006 führt der Vorstand in dieser Zusammensetzung die Sängervereinigung Maximiliansau. Der Verein hat aktuell 44 aktive Mitglieder, 122 passive Mitglieder und 10 Ehrenmitglieder. Heimbach wurde nun zum Ehrenvorsitzenden ernannt, Demal zum neuen Ehrenmitglied.

Am 29. Oktober wird das Konzert zum 130-jährigen Bestehen nachgeholt. Dieses Jahr wird der Chor unter anderem beim Maimarktsingen in Wörth dabei sein. Im Juni ist eine Reise an die Donau geplant.