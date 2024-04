2021 ist das neue Kita-Gesetz in Kraft getreten. Auch die Stadt Germersheim muss seitdem eine durchgehende Betreuung von sieben Stunden für Kinder gewährleisten, ebenso ein tägliches Mittagessen. Bereits bestehende Einrichtungen müssen dafür größtenteils aufwendig umgebaut werden. Nun gab es einen finanziellen Zuschuss vom Land: „Es handelt sich hierbei um eine Festbetragsfinanzierung“ des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums in Höhe von 126.906,59 Euro, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Dies sei eine „wirklich wichtige Finanzspritze“. Ziel der Förderung sei die Unterstützung des bedarfsgerechten Ausbaus der Betreuungsangebote für Kinder in Kindertagesstätten nach dem Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz“, so der Bürgermeister weiter. Mit dem Geld werden 25 Betreuungsplätze für Kinder über zwei Jahren geschaffen. Das Obergeschoss der Kita Sterntaler werde baulich und brandschutztechnisch an die neue Nutzung angepasst.