Eine 17-jährige Rollerfahrerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall in der Hauptstraße in Weingarten verletzt. An der Einmündung zur Neugasse wurde die junge Frau laut Polizei von einer 40-jährigen Autofahrerin übersehen, weshalb es zum Unfall kam. Die 17-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro.