Nach einer längeren Umbau-Phase wird der Rewe-Markt in der Jockgrimer Straße in Rheinzabern am Schmutzigen Donnerstag wiedereröffnet.

Der Supermarkt hatte zuletzt am 8. Januar geöffnet, seitdem wurde er umfassend renoviert und modernisiert. Nicht nur das Aussehen hat sich innen und zum Teil außen geändert; aber auch bei der Leitung des Marktes gibt es Veränderungen.

Wenn am Donnerstagmorgen der Markt öffnet, werden die Regale fertig eingeräumt sein. Foto: Iversen

Bisher war der Supermarkt, der eine Verkaufsfläche von 1627 Quadratmetern hat, eine Filiale von Rewe. Seit dem ersten Februar hat der bisherige Filialleiter Toni Feldmann den Markt gemietet, er ist Chef der neu gegründeten „Rewe Toni Feldmann OHG“.

Erweitertes Sortiment

Bei einem Rundgang drei Tage vor der Wiedereröffnung zeigte Feldmann, was sich alles in dem rund 20 Jahre alten Geschäft geändert hat. „Wir haben die Elektronik komplett erneuert, so haben wir jetzt überall LED-Beleuchtung und die Preisschilder an den Regalen sind digital steuerbar.“ Die Kühlware, die über Null Grad Celsius gelagert wird, und die gefrorenen Produkte stehen alle in mit Glastüren verschlossenen Regalen. Gekühlt werde mit der neuesten Technik. Dies soll eine Menge Energie einsparen und den Markt besonders nachts nicht so stark wie bisher auskühlen. Das Sortiment, das in den durchgängig neuen Möbeln präsentiert wird, sei deutlich erweitert worden, was besonders den Tiefkühlbereich betreffe. „Ich lege außerdem viel Wert auf regionale Produkte“, erklärte der 46 Jahre alte Marktchef. Deshalb habe er schon Produkte von mindestens 20 Lieferanten aus der Region gelistet.

Neben Selbstbedienungskassen gibt es weiterhin auch Kassen mit Personal. Foto: Iversen

Neu sind drei Kassen, an denen die Kunden ihre Waren selbst scannen und direkt bezahlen können. Es gebe auch eine Reihe von Geräten, mit denen schon im Markt jedes Produkt eingescannt werden kann, mit Hilfe eines QR-Codes könne dann schnell alles am Ende bezahlt werden. Natürlich gibt es immer noch ganz klassische Kassen, an denen Mitarbeiter die Waren scannen und beim Kunden danach kassieren. Ab Mitte Februar kann über die Rewe-Homepage vorbestellt werden und an einem neuen Schalter die Bestellung abgeholt werden.

Team bleibt Chef treu

Sichtlich stolz ist Toni Feldmann, dass das bisherige, rund 30-köpfige Team, von einer früheren Mitarbeiterin abgesehen, komplett zu dem neuen Chef gewechselt ist. „Das ist Rewe-weit fast einmalig“, ergänzt Feldmann. Er sei froh, wenn am Donnerstag die Bauarbeiten abgeschlossen sind, die Handwerker das Haus verlassen haben und endlich der Verkauf wieder losgeht. Dann werde auch die Bäckerei-Filiale der Firma Görtz wieder öffnen.

Info

Öffnungszeiten des Rewe-Markts in der Jockgrimer Straße 41 in Rheinzabern: Montag bis Samstag, 7 bis 22 Uhr.