Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

JOCKGRIM. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Sarah Schüßler eine Demonstration angemeldet und erfolgreich ausgerichtet. Am 13. Mai hat sie mit Kollegen auf dem Karlsruher Marktplatz auf die Lage in der Reisebranche aufmerksam gemacht. Die 31-Jährige ist seit 2013 Inhaberin eines Jockgrimer Reisebüros und sagt nüchtern: „Uns steht das Wasser nicht mehr bis zum Hals, sondern wir sind untergetaucht.“

50 dieser „Untergetauchten“ hatten sich in Karlsruhe versammelt, mehr waren trotz rund 150 Interessierter aus der Branche nicht erlaubt gewesen. Von der Bühne eines