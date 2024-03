Zu einer randalierenden Person wurden Polizisten am Mittwoch nach Hagenbach gerufen. Vor Ort habe man einen 38-jährige Mann in einem emotionalen Ausnahmezustand angetroffen, heißt es in der Pressemitteilung. Einen unvermittelten Angriff hätten die Polizeibeamten ohne den Einsatz von Hilfsmitteln parieren können. Der Mann sei daraufhin gefesselt worden, heißt es in der Mitteilung. Dabei habe er die Beamten beleidigt. Alle Beteiligten blieben unverletzt.