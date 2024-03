Ein unbekannter Täter hat zwischen Donnerstag, 7. März, 17.30 Uhr, und Freitag, 8. März, 15.30 Uhr, aus einem Hof eines Mehrfamilienhauses in Schwegenheim ein Quad der Marke CForce im Wert von ungefähr 12.000 Euro gestohlen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Germersheim melden – unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.